В Україні можуть мобілізувати 18-річних: в ТЦК зробили резонансну заяву

В Україні до 9 листопада продовжено режим воєнного стану, триває мобілізація. І хоча Рада знаходиться на канікулах і не приймала останнім часом ніяких змін до законодавства, в Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що чоловіків від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників, і попри заборону примусової мобілізації, можуть призвати до лав ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише ТСН.UA.

У серпні деякі категорії українців втрачають відстрочку від мобілізації, зокрема:

- якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

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- якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

- обмежено придатний, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.



Раніше підполковник ЗСУ Володимир Фітьо пояснював, чи можуть потрапити до війська 18-річні юнаки. Про це він розповів в етері телемарафону.

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«Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорію призовників, а це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку, прийти в ТЦК та СП, показати там, що вони навчаються чи будь-що інакше, і на тому все», — зазначив він.

Водночас Фітьо пояснив, якщо такий громадянин, зокрема 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу, він може це зробити добровільно.

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Але військовий наголосив на тому, що за оновленим законодавством, у серпні втратити відстрочку від мобілізації можуть:

- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

- студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але в разі погашення і своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);

- батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

- особи, які мають статус «обмежено придатний» — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

- чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими;

- неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні)".

Крім того, відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом також неможлива, якщо це інвалідність III групи. Те ж саме стосується й інвалідів I та II групи — військовозобов'язаний не має права її оформити, якщо є інші родичі, які можуть доглядати за інвалідом.

Військовий, публіцист і журналіст Павло Казарін у своєму блозі поділився думками про ухилянтів. Він впевнений, що в ухилянта не має майбутнього в Україні. «Якщо переможе ворог, на нього чекають репресії, загибель чи мобілізація до армії агресора. Якщо ми відіб'ємося, то нова норма приречена будуватися навколо культу нашої війни за незалежність. У рамках цієї реальності настане час повертати борги. Новою соціальною нормою. Суспільною повагою. Визнанням заслуг і нерівномірності жертви», — зазначає військовий.

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