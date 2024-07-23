В Україні знов продовжили воєнний стан й мобілізацію

У вівторок, 23 липня, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Такий правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Народні депутати підтримали законопроєкти президента Зеленського, які були зареєстровані у парламенті.

Йдеться про законопроєкти № 11434 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» та № 11433 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

РЕКЛАМА

Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 днів: з 12 серпня до 9 листопада 2024.

Документи підтримали 339 та 355 нардепів.

РЕКЛАМА

Зазначимо, у перший день повномасштабного вторгнення росії Україна запровадила режим воєнного стану по всій країні. Також була оголошена загальна мобілізація.

РЕКЛАМА

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який надає органам влади та військовим ширші повноваження для захисту країни від агресора. Мобілізація спрямована на набір до Сил оборони громадян, які підлягають військовій службі. У травні 2024 року воєнний стан та мобілізацію продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, яким передбачено оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, призовниками і резервістами віком від 18 до 60 років. Після 16 липня включно, на порушників мобілізаційного закону, чекають примусове доставлення до військкоматів та покарання.

113

Читайте нас у Facebook