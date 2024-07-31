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Клуб споживачів

Світла смуга триває: чи застосовуватимуть відключення електроенергії 1 серпня

18:04 31 липня 2024
Електричні лампи

Вже кілька днів поспіль компанія «Укренерго» не застосовує погодинних відключень споживачів. Продовжиться ця практика і в перший день серпня.

«Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні енергетиків.

Принагідно в компанії закликають споживачів користуватися потужними електроприладами лише у певний час доби, а саме з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що напередодні експерти енергетичної галузі спрогнозували, що найближчі три місяці ситуація у енергосистемі країни покращиться і відключення стануть мінімальними. Втім, є важлива умова — якщо ворог не завдаватиме ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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