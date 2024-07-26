Вночі росіяни атакували дронами енергетичні об'єкти в Україні: скільки «Шахедів» збили і що зі світлом

У ніч на п'ятницю, 26 липня, противник знов здійснив атаку з повітря — ударними БпЛА типу «Shahed» з кримського мису Чауда та російського Курську, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області рф по Донеччині

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«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 „шахедів“. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил», — зазначили в командуванні ПС.

Ворог знов цілив по енергетичній інфраструктурі України. Так, за даними «Укренерго», атаки зазнали об'єкти в Житомирській та Чернігівській областях. Через це знеструмлювалися побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини. На ранок 26 липня енергоживлення більшості споживачів відновлено, тривають ремонтні роботи. В місцевій ОВА зазначили, що уламками пошкоджена цивільна інфраструктура та енергетика. На щастя, обійшлося без жертв.

На Чернігівщині ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту та житловому гуртожитку в Ніжині. За інформацією керівника обласної ВА В'ячеслава Чауса, поранена цивільна особа.

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Нагадаємо, що після «шахедної» атаки 24 липня, коли масованого удару зазнала Одещина, уламки російського дрона-камікадзе були виявлені в сусідній Румунії.

Фото зі сторінки 126 окремої бригади ТРО

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