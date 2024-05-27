У Раді хочуть змінити правила перереєстрації автомобілів та отримання посвідчень водіїв: що пропонують

Верховна Рада України, яка нещодавно ухвалила у першому читанні проєкт закону щодо збільшення штрафів за неправильне паркування, має розглянути ще один законопроєкт, пов'язаний із транспортом. Йдеться про документ за номером 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху.

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Як пише «Судово-юридична газета», днями профільний парламентський комітет рекомендував Раді підтримати документ, згідно з яким сервісні центри МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про таких осіб з різних реєстрів.

Перевірятиметься:

ім’я особи (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);

дата народження;

місце народження;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

унікальний номер запису в Реєстрі;

відцифрований образ обличчя особи.

Раніше у Київському сервісному центрі МВС повідомляли, що чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

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Фото зі сторінки Головного сервісного центру МВС

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