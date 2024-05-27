40.00 / 40.55 43.36 / 44.06
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Раді хочуть змінити правила перереєстрації автомобілів та отримання посвідчень водіїв: що пропонують

12:03 27 травня 2024
Сервісний центр МВС

Верховна Рада України, яка нещодавно ухвалила у першому читанні проєкт закону щодо збільшення штрафів за неправильне паркування, має розглянути ще один законопроєкт, пов'язаний із транспортом. Йдеться про документ за номером 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху.

Як пише «Судово-юридична газета», днями профільний парламентський комітет рекомендував Раді підтримати документ, згідно з яким сервісні центри МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про таких осіб з різних реєстрів.

Перевірятиметься:

  • ім’я особи (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);
  • дата народження;
  • місце народження;
  • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;
  • реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
  • унікальний номер запису в Реєстрі;
  • відцифрований образ обличчя особи.

Раніше у Київському сервісному центрі МВС повідомляли, що чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Головного сервісного центру МВС

РЕКЛАМА

233

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

Знаки зодіаку

Близнюкам — нові проекти, Терезам — нові знайомства, Тельцям — сюрприз: що обіцяють зірки у понеділок, 27 травня

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту