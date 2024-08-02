Не хочуть продавати: названо 10 марок автомобілів, з якими власники не хочуть розставатися навіть після довгих років користування
Всупереч тому факту, що під час війни автівки знаходяться у великій небезпеці, далеко не всі їх власники готові відмовитися від машини, або замінити старого «залізного коня» на більш сучасну модель.
І справа не тільки в тому, що купити сьогодні хороший автомобіль без розорення бюджету вкрай складно, пише «Твоя машина».
Багато водіїв відчувають якусь глибинну прив'язаність до авто, і відносяться до нього як до старого знайомого чи навіть «члена сім'ї».
При цьому мова йде не про всі моделі авто, а лише деякі з них. Проєкт iSeeCars проаналізував відомості про 660 000 старих автомобілів 1981—2005 років випуску, і дійшов висновку, що перевага віддається лише деяким маркам і моделям — всього їх близько десяти.
Видання називає моделі, які найчастіше використовуються понад 15 років:
- Toyota Prius — частка «старих» машин складає 13,7%;
- Toyota Highlander — 12,4%;
- Toyota Tacoma — 11,6%;
- Toyota Sienna — 11,5%;
- Toyota Tundra — 11,3%;
- Honda CR-V — 10,7%;
- Honda Pilot — 10,4%;
- Subaru Forester — 9,8%;
- Toyota 4Runner — 9,4%
- Toyota Sequoia — 9,1%.
А щоб автомобіль слугував вам якомога довше, важливо ще й захистити його від агресивних сонячних променів.112
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