Не хочуть продавати: названо 10 марок автомобілів, з якими власники не хочуть розставатися навіть після довгих років користування

Всупереч тому факту, що під час війни автівки знаходяться у великій небезпеці, далеко не всі їх власники готові відмовитися від машини, або замінити старого «залізного коня» на більш сучасну модель.

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І справа не тільки в тому, що купити сьогодні хороший автомобіль без розорення бюджету вкрай складно, пише «Твоя машина».

Багато водіїв відчувають якусь глибинну прив'язаність до авто, і відносяться до нього як до старого знайомого чи навіть «члена сім'ї».

При цьому мова йде не про всі моделі авто, а лише деякі з них. Проєкт iSeeCars проаналізував відомості про 660 000 старих автомобілів 1981—2005 років випуску, і дійшов висновку, що перевага віддається лише деяким маркам і моделям — всього їх близько десяти.

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Видання називає моделі, які найчастіше використовуються понад 15 років:

Toyota Prius — частка «старих» машин складає 13,7%;

Toyota Highlander — 12,4%;

Toyota Tacoma — 11,6%;

Toyota Sienna — 11,5%;

Toyota Tundra — 11,3%;

Honda CR-V — 10,7%;

Honda Pilot — 10,4%;

Subaru Forester — 9,8%;

Toyota 4Runner — 9,4%

Toyota Sequoia — 9,1%.

А щоб автомобіль слугував вам якомога довше, важливо ще й захистити його від агресивних сонячних променів.

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