Підпалювали авто українських військових: СБУ затримала у Львові поплічників фсб

У Львові співробітники СБУ затримали молодиків, які готували серію підпалів авто українських військових.

За інформацією СБУ, фігурантами виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали «легких» грошей на сторінках російських Телеграм-каналів.

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На одному із пабліків представник фсб пообіцяв фігуранту швидкий заробіток в обмін на співпрацю.

За його вказівкою молодик спочатку підшукував «потрібні» автомобілі, а потім приховано фотографував їх.

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Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала «дозвіл» на знищення потенційних цілей.

В СБУ зазначили, що за таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Молодик використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.

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Це було «тестовим» завданням фсб, після чого куратор дав нове доручення — залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.

У подальшому до протиправної схеми був залучений і 17-річний спільник.

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Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для «звітності».

У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля.

Для цього агресор планував залучити максимальну кількість підконтрольних інформресурсів.

Контррозвідники СБУ та співробітники Нацполіції затримали обох зловмисників під час підпалу авто ЗСУ.

У затриманих було виявлено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення злочинів.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як російські спецслужби вербують українських підлітків для здійснення диверсій.

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