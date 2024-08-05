Через пів року повернувся додому «на щиті»: в бою загинув воїн з Луганщини

У Житомирі в останню дорогу провели військового Романа Мічка, який вважався безвісти зниклим. Воїн родом з Гірського. До 9 класу навчався у місцевій школі N°12, а далі у Стаханівській дитячо-юнацькій спортивній школі, повідомляє Луганська ОВА. Вищу освіту здобував у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля на факультеті транспорту і будівництва.

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Роман працював на різних підприємствах у Луганську. Водночас допомагав батькам у родинній приватній справі. З юних років професійно займався футболом. Захоплювався технікою та риболовлею. Із перших днів повномасштабного вторгнення рф займався волонтерською діяльністю, допомагав розвозити гуманітарну допомогу.

А вже наприкінці березня 2022 року війна змусила покинути рідну домівку.

«У листопаді 2023 року Романа призвали до лав ЗСУ. Захисник боронив східні рубежі нашої Батьківщини у передмісті Бахмуту. У лютому 2024 до родини воїна надійшла трагічна звістка — Роман зник безвісти…»

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На жаль, через декілька місяців пошуку родину захисника сповістили про його героїчну смерть під час виконання бойового завдання… І лише через майже 6 місяців захисник повернувся «на щиті» до Житомира.

Поховали героя на Житомирському кладовищі зі всіма військовими почестями.

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Раніше повідомлялося про загибель під Бахмутом бійця з Волині.

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