Після поранення знову повернувся на фронт: в бою на Запоріжжі загинув воїн з Закарпаття

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником - капітаном, командиром взводу 42-річним Євгеном Гайдуком. Про це повідомляє міська рада.

Євген родом із Чопа. «Навчався в Ужгородському університеті, а згодом в Академії Служби безпеки України. Згодом працював у різних підрозділах СБУ у Закарпатській області. У 2016 році захищав Україну в зоні АТО у складі 24-ої окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Із лютого 2021 року розпочав службу у 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні, у 2023 році отримав поранення під час виконання бойового завдання у місті П’ятихатка Запорізької області», — йдеться у повідомленні.

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Але незважаючи на пережите, воїн знову повернувся до бойових побратимів і продовжував захищати Вітчизну. Але, на жаль, під час чергового бойового завдання боєць отримав смертельні травми.

«Він загинув 29 червня 2024 року біля Малої Токмачки Запорізької області, залишаючись до кінця вірним військовій присязі».

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Але тільки тепер вдалось забрати тіло воїна. Прощалися із захисником на набережній Незалежності.

«Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до Пагорба Слави. Там Євгена Гайдука поховали з військовими почестями. У героя залишилися мама, дружина, донька».

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Раніше повідомлялося, що на війні загинув легендарний оператор «Стугни».

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