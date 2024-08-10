Користь чи шкода? Водії обговорюють, чи варто лити у двигун мийний засіб

В наші часи багато водіїв використовують чимало лайфхаків, які, їхню думку, допомагають ефективніше використовувати машину. І якщо деякі з них не викликають сумнівів, то інші можуть здивувати будь-кого.

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Йдеться, зокрема, про те, що деякі досвідчені водії використовують засіб для миття посуду не тільки для видалення жирних слідів з кузова і всередині салону, але й доливаючи його у двигун, пише профільне автомобільне видання.

При цьому прибічники подібного способу стверджують, що подібний лайфхак дає змогу усунути деякі проблеми з мотором.

Зокрема, водії стверджують, що додавання невеликої кількості (близько 100 грамів) засобу усуває шуми під час роботи двигуна. Зазначається, що це допомагає в разі стукоту гідрокомпенсаторів. Також мийна рідина усуває нагар у двигуні.

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При цьому експерти автогалузі не можуть нічого заперечувати на подібні твердження, проте попереджають, що вдаватися до подібного лайфхаку можна лише на свій страх і ризик, адже виробники категорично не рекомендують лити у двигун будь-що. Також наголошується, що позитивний ефект від мийного засобу тимчасовий і часто сходить нанівець вже за деякий час.

Через це та з інших причин експерти радять продавати автомобілі, які значно втрачають у ціні вже за три роки.

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