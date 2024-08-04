Продайте зараз, хоч «відіб'єте» гроші: які кросовери швидко знецінюються в Україні

В той час як власники деяких автомобілів не мають бажання розставатися з ними навіть після довгих років користування, щодо інших машин такий крок навряд чи буде виправданим.

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Йдеться, зокрема, про деякі марки кросоверів, які українці обирають з метою перепродати згодом, пише автомобільне видання.

Однак, деякі моделі значно втрачають у ціні вже за три роки. Експерти порталу WhatCar виділили кросовери, які швидко втрачають свою вартість.

Наприклад, у DS 3 E-Tense через три роки залишкова вартість (первісна вартість авто за вирахуванням його зносу) становить 25,3%. Тобто, продати його можна буде тільки за 75% тієї суми, яку платили самі. При цьому авто залишається порівняно новим.

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Ще більш вражаючи ситуація з іншими кросоверами:

Citroën ë-C4. Залишкова вартість: 27,6%

Opel/Vauxhall Mokka Electric. Залишкова вартість: 28,3%

Maserati Levante. Залишкова вартість: 29,5%

Peugeot e-2008. Залишкова вартість: 30,5%

Mazda MX-30. Залишкова вартість: 31,8%

MG ZS EV. Залишкова вартість: 32,8%

Jaguar I-Pace. Залишкова вартість: 32,8%

DS 7. Залишкова вартість: 34,6%

Jeep Compass. Залишкова вартість: 35,2%

«Ці моделі швидко втрачають свою початкову вартість, що може стати важливим фактором при виборі кросовера для тих, хто планує його перепродаж у майбутньому», — говориться у статті.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, через скільки років, на думку експертів, почнуть іржавіти нові китайські авто.

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