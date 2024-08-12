Обмеження права ухилянтів на керування авто: як повинні діяти ТЦК

Заходи впливу на військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від призову та порушують правила військового обліку, передбачають обмеження права на керування авто.

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Про це нагадали експерти ГО «Юридична сотня» в коментарі виданню «Фокус».

Разом з тим, ухвалити таке рішення може тільки суд, до якого ТЦК звертається з відповідним позовом.

При цьому представник ТЦК повинен подати позов до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви.

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Протягом 30 днів з дня відкриття провадження суд може розглянути позов у письмовому провадженні або з проведенням судового засідання (за ініціативою суду або за клопотанням сторони).

Військовозобов'язаний, якого хочуть обмежити у праві керування транспортним засобом, може оскаржити рішення суду протягом 15 днів з дня його оголошення.

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Однак апеляційна скарга не перешкоджає виконанню рішення суду.

Тимчасове обмеження керування транспортним засобом встановлюється строком до виконання або відкликання вимоги.

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Як пояснили юристи, тимчасове обмеження керування транспортним засобом здійснюється через виконавчу службу, яка на наступний робочий день після відкриття провадження відправляє його в Нацполіцію.

«Це необхідно для тимчасового обмеження права керування транспортним засобом під час мобілізації. Якщо особа після застосування щодо неї такого обмеження все ж керуватиме транспортним засобом, це буде адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 126 КУпАП. Якщо людина, якій тимчасово заборонено керувати, сяде за кермо, її можуть позбавити прав на строк від 3 до 6 місяців», — пояснили в ГО «Юридична сотня».

«ФАКТИ» писали, за які порушення правил військового обліку ухилянтів можуть позбавити права керування автівкою.

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