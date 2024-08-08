Tesla не в пріоритеті: працівник ТЦК розповів, водіям яких автівок найчастіше вручають повістки

У період мобілізації та дії режиму воєнного стану, співробітники ТЦК активно проводять оповіщення військовозобов’язаних українців, а також інші мобілізаційні заходи.

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Автомобілі також активно використовується для того, щоб «працювати» з ухилянтами, попереджаючи їх про обов'язок дотримуватись вимог оновлення документів тощо.

Повістки водіям можуть вручатися як на блокпосту, так і на парковці.

Співробітник ТЦК в інтерв’ю журналісту розповів про методи роботи, які він і його колеги застосовують у повсякденній практиці, пише профільне автовидання.

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Військовослужбовець стверджує, що жодного плану з видачі повісток у них немає, зате є негласне «змагання» на те, хто вручить найбільше сповіщень. При цьому найбільш почесним вважається видача повісток власникам елітних автомобілів.

За словами представника ТЦК, водії Tesla вже не вважаються для нього чимось неординарним. Він і його побратими намагаються відшукати на вулицях і «обілетити» того, хто їздить на авто на кшталт Mercedes-Benz Gelendewagen. Військовий похвалився, що особисто вручав повістку власнику Mercedes-Benz S-класу.

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Нагадаємо, скоро військовозобов'язаним чоловікам, які не оновили свої облікові дані у ТЦК, почнуть надходити штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

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