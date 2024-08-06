За неоновлення даних і неявку за повісткою — окремі штрафи: за яких умов ухилянтів не пустять за кермо

Крім звільнення від служби однієї з груп чоловіків, українців призовного віку чекає низка інших нововведень, серед яких — збільшення кількості штрафів. Зокрема, порушники мобілізаційного законодавства можуть отримати таку кількість штрафів, скільки видів порушень скоїли.

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Про це з посиланням на юристів пише ТСН.ua.

Серед них — за неоновлення даних, за неперебування на військовому обліку, за неявку до ТЦК за повісткою.

«Ті, хто не оновив свої персональні дані у встановлені терміни — їх дії будуть вважатись порушенням і це може бути перший штраф. Також очікується, що будуть надсилатися повістки з позначкою „для оновлення персональних даних“. Якщо буде мати місце неявка за повісткою, то це буде вже другий штраф. Скоріш за все, це буде штраф як за неявку за повісткою», — розповіла адвокатка Марина Бекало.

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За її словами, теоретично навіть ті, хто оновили свої персональні дані, пройшли ВЛК, але змінили місце проживання, місце роботи і не оновили ці дані — це також може розглядатись як порушення правил військового обліку.

«Якщо ж військовозобов’язаний не оновив свої дані і не оновлює далі — це буде вважатись одним правопорушенням. Тобто кожного місяця не будуть накладати штрафи через те, що громадянин не оновив свої дані. Кожна повістка і кожне нез’явлення — це вже буде новим правопорушенням. Можуть накладатись окремі адміністративні штрафи», — пояснює адвокатка.

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За словами Марини Бекало, якщо сума штрафів перевищить 160 тис. грн, то щодо громадянина можуть застосувати крайні міри — арештувати житло.

«Це крайні міри. Я не думаю, що це буде розповсюджено застосовуватись. Перш за все буде блокування банківських рахунків (для ухилянтів, які протягом 15 днів не сплатили штраф та подвоєний штраф — Ред.), можливо, буде опис майна, де проживає порушник (майно описується з метою його реалізації і погашення штрафу), арешт транспортного засобу і обмеження виїзду за кордон. Обмеження будуть діяти, поки штраф не буде сплачений. Арештувати житло можуть в разі того, якщо це не єдине житло боржника, якщо там не проживають неповнолітні діти. Механізм складний», — зазначає Марина Бекало.

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За яких умов можуть позбавити права керуванням транспортом

Обмеження у праві керуванням транспортом є ще однією із санкцій, передбачених для ухилянтів.

«Є певна процедура. Якщо військовозобов’язаний не з’являється за повісткою, у ТЦК є правові підстави для звернення до поліції для реалізації адміністративного затримання та доправлення до ТЦК та СП. Якщо поліція з якихось об’єктивних причин не може реалізувати це зобов’язання щодо доправлення особи, вона надсилає до ТЦК звіт. В такому разі ТЦК звертається із позовом до суду про тимчасове обмеження громадянина у праві керуванням автомобілем. Тільки суд вирішує те, чи позбавляти людину такого права. Через пів року можна буде проаналізувати таку судову практику», — каже Марина Бекало.

Немає на військовому обліку: скільки разів оштрафують

«Насправді дуже багато тих, хто знявся з військового обліку і не став, змінив місце проживання, хто переїхав з тимчасово окупованих територій і навіть не зареєструвався як ВПО. Те, що людина не стала вчасно на військовий облік — це одне правопорушення. Тобто таку людину не будуть штрафувати кожного місяця. Штраф — від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн», — каже юрист.

Можуть одразу штрафувати на 25 тис. 500 грн

Своєю чергою, адвокат Андрій Межирицький також каже, що порушник мобілізаційного законодавства може бути оштрафований лише один раз за неоновлення даних.

«Однозначно один раз. Надавався час для того, щоб людина зробила цю дію. Цього, наприклад, не було зроблено. Тобто було вчинене адміністративне правопорушення. За це вона буде притягнута до відповідальності. Все. Її взаємовідносини з державою вичерпані», — каже Андрій Межирицький.

«Те, що людина не перебуває на військовому обліку — це порушення виявляється в момент встановлення особи. Відповідно, її ставлять на облік та штрафують за те, що вона самостійно цього не зробила. Далі штрафувати підстав немає», — додає він.

За даними Межирицького, процедура обмеження у праві керування транспортом ще не запрацювала, хоча всі підстави для цього є.

«Але люди, які не оновили свої дані — вони можуть бути лише оштрафовані, позбавити права керування транспортом їх не можуть», — каже адвокат.

Щодо можливості відбирати житло — це, на думку Межирицького, технічно можливо. До цього він додає, що штраф за неоновлення даних може становити не 17 тисяч гривень, а 25 500, оскільки це прописано в законодавстві.

Також додамо, що законодавство допускає (за певних умов) і мобілізацію 18-річних.

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