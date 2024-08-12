У Києві перекриють один із проспектів: опубліковано схему

У вівторок, 13 серпня, у Дніпровському районі Києва обмежать рух транспорту проспектом Алішера Навої. Тут фахівці протягом дня проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

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Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«Обмеження діятимуть на ділянці від вул. Князя Романа Мстиславича до Воскресенського проспекту», — говориться у повідомленні.

Також пояснюється, що зміни пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття і приводиться схема ділянки, де вестимуть роботи.

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При цьому комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

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Крім того, в Київській міській державній адміністрації повідомляють, що також з завтрашнього дня, 13 серпня, на кілька днів буде обмежений рух вул. Трублаїні на ділянці від вул. Якова Качури до Кільцевої дороги та на ділянці безпосередньо Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до закладу швидкого харчування McDonald’s.

Обмеження пов’язані з улаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

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На час робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку з протилежної сторони Кільцевої дороги.

Той же час серед повідомлень київської влади є і приємні новини. Нагадаємо, що у серпні 2024 року до Дня Незалежності Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу окремим категоріям киян. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, непрацюючих пенсіонерів та тих, хто втратив працездатність. Кошти вони отримають автоматично на Картку киянина.

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