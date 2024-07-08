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У Києві вибухом зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, з-під завалів чути крики (відео)

13:56 8 липня 2024
Пошкоджена п'ятиповерхівка

Масована ракетна атака на столицю забрала, за попередніми даними, життя девʼятьох містян, ще 23 людини постраждали.

В Київській міській прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:

  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.
Фото прокуратури

  • в Голосіївському — пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;
Фото прокуратури

  • в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
Фото прокуратури

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  • в Дніпровському — палають уламки в житловій забудові;
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
  • в Деснянському районі займання будинку.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у житловому будинку на Сирці був повністю знищений один підʼїзд, ще кілька — сильно пошкоджені.

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«Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджено й будинок навпроти», — додав міський голова.

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Також Віталій Кличко повідомив, що кількість жетрв російського удару по Києву збільшилася — двоє постраждалих чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній зі столичних лікарень.

Раніше в компанії ДТЕК повідомляли, що у кількох районах столиці зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції.

Фото прокуратури

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