У Києві вибухом зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, з-під завалів чути крики (відео)

Масована ракетна атака на столицю забрала, за попередніми даними, життя девʼятьох містян, ще 23 людини постраждали.



В Київській міській прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:

ВІДЕО ДНЯ

в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

Фото прокуратури

в Голосіївському — пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;

Фото прокуратури

в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

Фото прокуратури

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в Дніпровському — палають уламки в житловій забудові;

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

в Деснянському районі займання будинку.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у житловому будинку на Сирці був повністю знищений один підʼїзд, ще кілька — сильно пошкоджені.

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«Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджено й будинок навпроти», — додав міський голова.

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Також Віталій Кличко повідомив, що кількість жетрв російського удару по Києву збільшилася — двоє постраждалих чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній зі столичних лікарень.

Раніше в компанії ДТЕК повідомляли, що у кількох районах столиці зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції.

Фото прокуратури

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