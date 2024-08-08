Частина киян отримає одноразову матеріальну допомогу: хто може розраховувати на гроші

У серпні 2024 року до Дня Незалежності Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу окремим категоріям киян. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, непрацюючих пенсіонерів та тих, хто втратив працездатність. Кошти вони отримають автоматично на Картку киянина.

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Про проведення виплат повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Кошти кияни отримають автоматично: йдеться про мешканців, хто перебуває на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживає у столиці.

«Загалом фінансову підтримку з міського бюджету у межах міської цільової програми Турбота. Назустріч киянам» на 2022−2024 роки отримають 291 635 людей. Сума адресної матеріальної допомоги становить від 400 до 1000 грн", — розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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Зокрема, виплати передбачені для:

внутрішньо переміщених осіб;

людей з інвалідністю I групи;

громадян, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;

дітей-сиріт;

праведників Бабиного Яру;

репресованих осіб, яких у подальшому реабілітували;

батьків та матерів загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;

непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімумів;

киян, які втратили працездатність тощо.

У КМДА зазначають, що усі виплати повинні здійснити в першій декаді серпня. Особам, які одночасно належать до кількох категорій, буде надана одна допомога в більшому розмірі. Не виплачується одноразова адресна матеріальна допомога тільки особам, які перебувають на повному державному утриманні.

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Крім того, матеріальну допомогу, яку громадяни не отримали своєчасно (через незалежні від нього причини, в разі смерті) виплатять членам сім'ї у порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю отримувача. Механізм отримання виплат у Києві незмінний: матдопомогу перерахують на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту «Картка киянина».

Також нагадаємо, що за національним законодавством сума пенсії, яка належала пенсіонеру й залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті.

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