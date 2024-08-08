Частина киян отримає одноразову матеріальну допомогу: хто може розраховувати на гроші
У серпні 2024 року до Дня Незалежності Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу окремим категоріям киян. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, непрацюючих пенсіонерів та тих, хто втратив працездатність. Кошти вони отримають автоматично на Картку киянина.
Про проведення виплат повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Кошти кияни отримають автоматично: йдеться про мешканців, хто перебуває на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживає у столиці.
«Загалом фінансову підтримку з міського бюджету у межах міської цільової програми Турбота. Назустріч киянам» на 2022−2024 роки отримають 291 635 людей. Сума адресної матеріальної допомоги становить від 400 до 1000 грн", — розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Зокрема, виплати передбачені для:
- внутрішньо переміщених осіб;
- людей з інвалідністю I групи;
- громадян, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;
- дітей-сиріт;
- праведників Бабиного Яру;
- репресованих осіб, яких у подальшому реабілітували;
- батьків та матерів загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;
- непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімумів;
- киян, які втратили працездатність тощо.
У КМДА зазначають, що усі виплати повинні здійснити в першій декаді серпня. Особам, які одночасно належать до кількох категорій, буде надана одна допомога в більшому розмірі. Не виплачується одноразова адресна матеріальна допомога тільки особам, які перебувають на повному державному утриманні.
Крім того, матеріальну допомогу, яку громадяни не отримали своєчасно (через незалежні від нього причини, в разі смерті) виплатять членам сім'ї у порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю отримувача. Механізм отримання виплат у Києві незмінний: матдопомогу перерахують на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту «Картка киянина».
Також нагадаємо, що за національним законодавством сума пенсії, яка належала пенсіонеру й залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті.107
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