Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Гельсінкі зі своїм першим закордонним візитом. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо і його естонський колега провели спільну пресконференцію. Обидва прем'єр-міністри висловили підтримку України у війні проти росії, а також наголосили на необхідності ЄС збільшити витрати на оборону. Орпо вважає, що Україна має право оборонятися, а також провести операцію в Курській області. Міхал також погодився з цією позицією. Раніше повідомлялося, що уряд Естонії з 8 серпня запровадив повний митний контроль на кордоні з росією для боротьби з ухиленням росіян від санкцій.

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«Ясно, що росія становить постійну загрозу. Президент рф володимир путін поважає тільки силу», — зауважив Орпо.

На думку прем'єр-міністра Естонії, росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала Україні.

Міхал перебуває у Фінляндії з дводенним візитом. Він уже встиг зустрітися з президентом Олександром Стуббом.

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Нагадаємо, раніше президент Фінляндії заявив, що Україна має право вторгнутися у Курську область.

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