«Ми робимо все, щоб підвищити ціну війни для росії»: Естонія пішла на крок, який засмутить кремль

Уряд Естонії, який від початку російської агресії активно підтримує Україну, оголосив про плани запровадити повний митний контроль на кордоні з росією для боротьби з ухиленням росіян від санкцій. Кроки, зроблені владою, мають набути чинності 8 серпня.

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«Матеріали, які дозволяють росії вести війну проти України й підривають безпеку Європи та Естонії, не повинні ввозитися через наші кордони, — заявила журналістам прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхаль. — Наразі це найнебезпечніший сценарій».

Таллінн підозрює, що деякі товари, які перевозяться через Естонію, а потім через росію, можуть бути призначені для того, щоб залишитися в країні-агресорці, таким чином обходячи західні санкції проти москви, пише видання Wiadomosci.

«Треті країни декларуються як пункти призначення товарів, але ми в це не віримо. Життя показало нам, що ці товари не доходять до місця призначення, — заявив міністр фінансів Естонії Юрген Лігі. — Ці вантажі містять дуже неприємні речі — як матеріали, необхідні для військових і подвійного призначення, так і великі суми готівки. Очевидно, що вони перевозяться контрабандою. Тиск чиниться на наших прикордонників. Латвії вже досить, ЄС розводить руками. У путіна є привід бути задоволеним».

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що рішення про запровадження повного митного контролю на кордоні було прийнято «для того, щоб ми не годували російську військову машину».

«Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти та підвищити ціну війни для росії», — написав Цахкна на платформі «Х».

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Нагадаємо, країни Балтії посилюють свою обороноздатність через загрозу російської агресії. На думку експертів, найбільш вірогідною мішенню путіна буде Естонія або Латвія.

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