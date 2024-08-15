Олександр Стубб виступив на прес-конференції на Аландських островах, пише YLE. Він прокоментував прорив України у Курську область росії.

За словами президента, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки рф регулярно бомбардує країну і окупувала її значні території.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми не бачимо причин обмежувати діяльність українців», — заявив президент Фінляндії.

Стубб також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.

РЕКЛАМА

«У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Володимиром Огризком: «Нарешті наші європейські партнери зрозуміли, що цей звір поряд».

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook