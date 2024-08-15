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Україна має повне право вторгнутися в Курську область, — президент Фінляндії

17:32 15 серпня 2024
президент Фінляндії Олександр Стубб

Олександр Стубб виступив на прес-конференції на Аландських островах, пише YLE. Він прокоментував прорив України у Курську область росії.

За словами президента, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки рф регулярно бомбардує країну і окупувала її значні території.

«Ми не бачимо причин обмежувати діяльність українців», — заявив президент Фінляндії.

Стубб також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.

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«У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Володимиром Огризком: «Нарешті наші європейські партнери зрозуміли, що цей звір поряд».

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