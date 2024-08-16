Пріоритетом була підготовка ракетно-дронових ударів по локаціях ЗСУ: у Херсоні СБУ затримала агентів фсб

Служба безпеки у Херсоні затримала чергову групу агентів фсб. У місті було затримано трьох учасників ворожого осередку, які діяли окремо один від одного, але «працювали» на одного куратора з рф.

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За даними СБУ, куратором виявився росіянин Олександр Костін — окупаційний «перший заступник міністра інформаційної політики» на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

Група повинна була розповсюджувати на українській території наративи кремля, а також намагалася виконати завдання фсб зі створення агентурних мереж в обласному центрі.

Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих з окупаційної «мінінформполітики», як резидентів (керівників) агентурної мережі.

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До її складу вони дистанційно завербували трьох мешканців Херсона. Один з них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади — «заліг на дно».

За вказівкою резидентів агентурної групи фігуранти розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

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Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки ракетно-дронових ударів по локаціях українських захисників.

Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури.

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Також російські агенти шпигували за посадовцями обласної військової адміністрації. Отриману інформацію фсб планувала використати для залякування представників ОВА через особисті погрози фізичної розправи.

Фігуранти планували залучити максимальну кількість «однодумців» з правобережної частини регіону.

Для цього вони створили Телеграм-канал, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля в обласному центрі. Потенційних учасників адміністратори ворожого інтернет-ресурсу закликали «зливати» туди координати Сил оборони та персональну інформацію про українських захисників.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки оголосили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії Костіна заочно кваліфіковано за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам фсб заочно повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала в регіонах України трьох проросійських агітаторів.

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