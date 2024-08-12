Підпільник партії Шарія і Ко: СБУ затримала в регіонах України трьох проросійських агітаторів

Служба безпеки не лише знешкоджує ворожих інформаторів, але й викриває прокремлівських агітаторів. Так, останніми днями вдалося затримати кількох таких «рупорів кремля», які діяли у різних регіонах України, публічно підтримуючи збройну агресію рф та закликаючи до захоплення всієї території нашої держави.

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За повідомленням спецслужби, серед затриманих опинився керівник підпільного осередку партії Шарія. Зловмисник, який діяв на Миколаївщині, намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської «філії» у прифронтових районах області. Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, а також створив власний Телеграм-канал. Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких «відбілювали» воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.

Керівник підпільного осередку партії Шарія

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Водночас на Запоріжжі антиукраїнською агітацією займався представник російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України. Цей мешканець запорізького регіону на власній сторінці в «Однокласниках» агітував «небайдужих» захопити обласний центр і підняти над місцевими держустановами прапор країни-агресора.

Фанат партії Жириновського

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А в Тернопільській області викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії «держава» дмитра васильця.

Затримана "переселенка"

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Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь рф. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як з подачі фсб Telegram-канали окупантів почали поширювати інформацію про те, що в Івано-Франківській області жінкам пропонують «здавати» місцевих чоловіків працівникам ТЦК та СП.

Фото СБУ

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