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Мавпяча віспа: в одній з країн Європи зафіксовано перший випадок інфікування

13:21 18 серпня 2024
мавпяча віспа

У Швеції підтвердили перший випадок у країні більш заразного варіанту віспи — мавпячої віспи, вірусної інфекції, яка поширюється через тісний контакт, пише The Guardian. Людина була інфікована, перебуваючи в частині Африки, де був сильний спалах хвороби.

«Сьогодні в другій половині дня ми отримали підтвердження того, що у Швеції зафіксовано один випадок захворювання на важчий тип віспи — мавпячу віспу», — повідомив міністр охорони здоров'я Швеції Якоб Форссмед.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила мавпячу віспу глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я вдруге за два роки після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.

Відомо, що інфікована особа отримала догляд та інструкції відповідно до рекомендацій агентства охорони здоров’я.

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Нагадаємо, що два роки тому про мавпячу віспу розповідала заслужена лікарка України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Ольга Голубовська. Її прогнози на наступні роки говорили про ймовірність підвищення летальності та суттєве збільшення кількості заражених.

Фото у заголовку: Нігерійський центр з контролю захворювання

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