Друга хвиля буде набагато серйознішою: Голубовська розповіла, чим небезпечна віспа мавп

Незважаючи на «безневинність» віспа мавп може в майбутньому становити суттєву загрозу для людства. У цьому впевнена заслужена лікарка України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Ольга Голубовська.

За її словами, зараз цією інфекцією важче заразитися, ніж COVID-19, проте прогнози за наступний рік говорять про ймовірність підвищення летальності та суттєве збільшення кількості заражених, розповіла вона під час інтерв'ю youtube-каналу Наталії Влащенко, пише «Обозреватель».

Водночас лікар наголосила, що з класичної точки зору віспа мавп поки не становить загрози для людства.

За її словами, порівняно з коронавірусною інфекцією віспа мавп має інші шляхи поширення. До того ж, захворювання найчастіше протікає тяжко лише у тих, хто заразився безпосередньо від приматів.

«Те, що зараз найбільше насторожує, просто через те, що воно незрозуміле, — це віспа мавп. Якщо оцінювати ситуацію з класичного погляду, як нас вчили, захворювання не дуже заразне. Треба постаратися, щоб заразитися, це навіть не COVID. Інші шляхи передачі. Саме захворювання найважче протікає у тих, хто інфікується від тварин», — зазначила Голубовська.

Лікар-інфекціоніст розповіла, що спалах віспи мавп спрогнозували ще на початку 2021 року. Тоді вчені та експерти з усього світу змоделювали варіант епідемії у 2022 та 2023 роках.

Голубовська наголосила, що згідно з написаним експертами сценарієм починаючи з 2023 року і протягом 18 місяців мільярди людей можуть захворіти на віспу мавп. При цьому у звіті зазначалося, що жертвами інфекції можуть стати близько 250 мільйонів людей.

«У березні 2021 року на сайті NTI (організація із запобігання загрозам), яка фінансується Біллом Гейтсом, був опублікований сценарій спалаху віспи мавп. Рік тому, у березні минулого року. [За сценарієм] почався спалах у травні-червні 2022 року у вигаданій країні Брінія. Перша хвиля була непомітною, ніхто на неї не звернув уваги. Друга хвиля, за сценарієм, січень 2023 року і далі за 18 місяців набагато серйозніша, ніж COVID, з величезною кількістю летальності — чверть мільярда загиблих та 3,2 мільярда хворих», — розповіла лікарка.

Інфекціоніст розповіла, що у світі існує вакцина від мавпячої віспи, проте її ефективність викликає сумніви. Зокрема, Голубовська пояснила, що препарати тестувалися на тваринах, а не на людях. Також вакцинація може виявитися неефективною через мутацію інфекційного захворювання.

«Сподіваються, що вакцина захищає, але я, чесно кажучи, не впевнена. Все-таки були потрібні ревакцинації, а їх давно ні в кого не було. Та вакцина, яка сьогодні використовується, ще немає поняття про її ефективність. Ця вакцина показує 80−85% на приматах, у людській популяції немає. Віруси, як ми вже за COVID знаємо, дуже люблять видозмінюватися. Мене дуже сильно напружує прогноз, який був зроблений. Якщо набагато гірше, ніж COVID, ми вже просто не витримаємо», — пояснила інфекціоніст.

Як писали «ФАКТИ», два солідні медичні журнали на Заході опублікували наприкінці липня нові дані про мавпячу віспу. За даними ВООЗ, небезпечна вірусна інфекція виявлена у 75 країнах світу. Підтверджено понад 16 тисяч випадків зараження та п'ять летальних випадків. Більшість інфікованих виявляється в Європі та Америці.

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