Мавпяча віспа: європейські вчені з'ясували нові важливі подробиці про небезпечну хворобу

Два солідні медичні журнали на Заході опублікували наприкінці липня нові дані про хворобу, яка відома як мавпяча віспа. Як вже повідомляли «ФАКТИ», Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала спалаху віспи мавп найвищий ступінь небезпеки. За даними ВООЗ, небезпечна вірусна інфекція виявлена у 75 країнах світу. Підтверджено понад 16 тисяч випадків зараження та п'ять летальних випадків. Більшість інфікованих виявляється в Європі та Америці.

Журнал Nature Medicine опублікував підсумки дослідження мавпячої віспи, яку провели португальські вчені. Вони взяли зразки у 15 хворих та порівняли геноми вірусу, що заразив їх. У кожного з пацієнтів було виявлено штам віспи мавп з Нігерії, який призвів до попереднього спалаху інфекції у 2018−2019 роках у Великій Британії, Ізраїлі та Сінгапурі.

Тести показали, що з моменту попереднього спалаху вірус мутував 50 разів! Це у 12 разів більше, ніж можна було очікувати.

«Наші дані повністю спростовують те, що було відомо про швидкість мутації вірусу віспи мавп», — заявив керівник дослідження Жоао Пауло Гомеш з Національного інституту охорони здоров'я Португалії.

Дослідження допомогло краще зрозуміти нинішню епідемію. Штам вірусу, який призвів до неї, належить до західноафриканського варіанту мавпячої віспи. Він зустрічається в західному Камеруні та Сьєрра-Леоне. Цей варіант має рівень смертності менше ніж 1%.

У центральноафриканського варіанта, який найчастіше зустрічається в басейні річки Конго, цей показник у 10 разів вищий.

Інкубаційний період захворювання коливається у діапазоні від п'яти до 21 дня. Це серйозно ускладнює відстеження поширення.

ВООЗ вважає «нульовим пацієнтом» нинішнього спалаху чоловіка, який прибув із Нігерії до США на початку травня. Португальські дослідники з цим не згодні. Вони кажуть, що випадки захворювання на віспу мавп було підтверджено в Португалії та Великобританії вже наприкінці квітня.

Цьому є два можливі пояснення. Перше — вірус був завезений до Європи з країни, де віспа мавп ендемічна, наприклад, з Нігерії. Друге — після спалаху 2018−2019 років вірус тихо поширився через людей чи тварин у країнах, для яких віспа мавп не є ендемічною, наприклад, Великобританії чи Сінгапуру.

Журнал New England Journal of Medicine опублікував доповідь вчених Лондонського університету королеви Марії. Вони вивчили 528 підтверджених випадків зараження вірусом мавпячої віспи у 16 країнах за період з 27 квітня по 24 червня 2022 року. Виявилося, що 98% інфікованих є геями чи бісексуальними чоловіками. У 41% із них було виявлено ВІЛ. Середній вік становить 38 років. Середня кількість сексуальних партнерів за попередні три місяці дорівнювала п'яти. Приблизно третина їх відвідували у цей період секс-вечірки чи сауни.

«Більшість випадків захворювання були легкими, без смертельних наслідків. Госпіталізація була потрібна 13% хворих. У більшості з них не зареєстровано серйозних ускладнень», — наголошується в доповіді.

ДНК віспи мавп була виявлена в спермі 29 з 32 протестованих осіб, але поки неясно, чи здатна сперма передавати інфекцію.

«Важливо наголосити, що віспа мавп не є інфекцією, яка передається статевим шляхом у традиційному сенсі. Нею можна заразитися за будь-якого близького фізичного контакту. Однак наша робота показує, що більшість випадків передачі інфекції досі були пов'язані з сексуальною активністю, головним чином, але не виключно серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками», — підкреслює керівник дослідження Джон Торнхілл .

Він та його колеги попереджають, що віспа мавп також може передаватися при контакті з виділеними хворою людиною респіраторними краплями або з її одягом.

У хворих спостерігалися симптоми, які раніше не були пов'язані з мавпячою віспою — поодинокі ураження статевих органів, виразки в роті або анусі. Багато хто з них схожий на симптоми венеричних захворювань, що може призвести до помилкового діагнозу.

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