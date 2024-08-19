Німеччина не виділятиме додаткових коштів на військову підтримку України: як відреагував на це український посол

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав німецький уряд не припиняти підтримку України. Він заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag: «Безпека Європи залежить від здатності та політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України».

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Україна сподівається, що німецький уряд знайде шляхи фінансування спільних безпекових потреб і «що Бундестаг рішуче і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік», передає T-online.

Підґрунтям для цього стало повідомлення у Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), згідно з яким німецький уряд поки що не виділятиме додаткових коштів на військову підтримку України. Газета посилається на лист міністра фінансів Крістіана Лінднера від 5 серпня. Натомість уряд покладається на те, що Україна — за рішенням країн «Великої сімки» — може бути підтримана в майбутньому за рахунок відсотків від заморожених російських державних активів.

Раніше німецька міністерка Анналена Бербок «рознесла» путіна у своїй промові.

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