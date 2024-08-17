Німеччина заморожує військову допомогу Україні: що відбувається

В Німеччині, яка видала ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів «Північний потік», Федеральний уряд більше не надаватиме Україні фінансову допомогу. Також нові суми не виділятимуть на військову допомогу. Вся вже заявлена допомога (в тому числі і на наступний рік) буде виплачена, однак виділяти нові кошти більше не будуть. Про це повідомило видання Bild.

ВІДЕО ДНЯ

Так, міністр фінансів Крістіан Лінднер попросив міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити виплати Україні. У листі Лінднер написав, що «нові заходи» слід вживати лише за умови «забезпечення фінансування» в бюджетних планах на цей і наступні роки.

Платежі, які вже затверджені, мають надходити, а матеріали мають бути доставлені. На 2024 рік для України вже заплановано кошти у розмірі близько восьми мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на 2025 рік становить чотири мільярди євро, і, очевидно, він уже переброньований. Однак додаткові заявки від Міноборони більше не повинні погоджуватися на прохання канцлера Олафа Шольца.

Бюджетний експерт Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, підтвердив газеті, що «нових замовлень не буде», оскільки «вони більше не фінансуються».Бюджетний політик Інго Гедехенс також підтвердив звіт і розкритикував: «З дня на день Олаф Шольц заморозить фінансову і, таким чином, військову підтримку України».

РЕКЛАМА

Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді, пише «Укрінформ».

«Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі», — зазначив він.

РЕКЛАМА

Речник МЗС зауважив, що в Німеччині справді триває бюджетний процес, «за яким ми уважно спостерігаємо». За його словами, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

«Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени», — нагадав Тихий.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», Литва оголосила про надання Україні озброєння. Допомога включає системи протиповітряної оборони малого радіусу дії. Окрім Литви, додаткову військову допомогу Україні також надають США. В Пентагоні оголосили про новий пакет на суму близько 125 мільйонів доларів. У нього входять ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin, багатоцільові радари, та інше необхідне обладнання.

288

Читайте нас у Facebook