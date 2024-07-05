«Ми це не обирали. Ми не хотіли цього»: німецька міністерка «рознесла» путіна у своїй промові

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, яка вважає путінську росію найбільшою загрозою для Європи, під час виступу у Бундестазі з нагоди 75-ї річниці НАТО заявила, що зараз головне — більше розширити підтримку України.

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«Тому що планерні бомби путіна не лише щодня атакують українські електростанції та житлові будинки, вони також щодня атакують наш спосіб життя у свободі в Європі. Його бомби — це також і ми. Ось чому наступного тижня у Вашингтоні ми повинні усвідомити: путінська росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки й свободи в Європі в осяжному майбутньому. Ми це не обирали! Ми не хотіли цього. Але це наш час, і ми повинні пристосувати нашу політику до нього.

Наша безпека і наша свобода не обчислюються у квартальних показниках або в законодавчих періодах. Наші діти запитають нас колись — не через 75 років, коли нас, можливо, вже не буде, а через п'ять, десять чи п'ятнадцять років: що ви зробили, щоб захистити нашу демократію і нашу свободу? Скільки коштувала вам наша вільна Європа? Саме тому ми інвестуємо у власну обороноздатність, що ми як німецький уряд разом з демократичними партіями закріпили у Стратегії національної безпеки. Постійно виділяючи 2% валового внутрішнього продукту на нашу безпеку, постійно забезпечуючи захист східного флангу НАТО боєздатною бригадою в Литві та, перш за все, продовжуючи підтримувати Україну".

На думку міністерки, підтримка України — це не благодійний жест. Це інвестиція у власну безпеку, свободу.

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«Або як сказав цього тижня мій латвійський колега: „Для нас мир — це не теоретичні дебати. Ми безпосередньо межуємо з росією, інші — з білоруссю та Україною. Якщо не ви, то хто?“. Якщо росія зазнає поразки в Україні, то Латвія і весь балтійський регіон будуть у безпеці, — переконана пані Бербок. — Але і зворотне теж вірно, і ви повинні запитати себе, коли говорите, що ми не хочемо продовжувати підтримувати Україну: що це означає для Латвії, що це означає для наших східноєвропейських сусідів, якщо росія переможе в Україні? Тому що зрозуміло, що ця імперська претензія, яку путін неодноразово формулює у своїх промовах, спрямована і на нас. Ніхто не знає, як складатимуться найближчі тижні й місяці. Але що ми точно знаємо, незалежно від результатів виборів у США, так це те, що НАТО має стати більш європейським, якщо хоче залишатися трансатлантичним».

Раніше західні аналітики проаналізували сценарії нападу путіна на країни НАТО. Тим часом росія використовує хакерські атаки і шпигунські інциденти для дестабілізації Європи.

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