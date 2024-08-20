Відключення тривають: в «Укренерго» озвучили плани на 21 серпня

У середу, 21 серпня, у всіх регіонах України буде знову запроваджено графіки відключень світла. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

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Блекаути почнуться з 16:00 і триватимуть до кінця доби.

При цьому у період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, а з 18:00 до 22:00 — дві черги відключень одночасно.

В інші години обмежень не заплановано.

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Споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Своєю чергою в компанії «ДТЕК» закликали до максимально економного споживання електроенергії.

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Нагадаємо, що відключення світла для побутових споживачів повернулися з 19 серпня — це пояснили дефіцитом потужностей на тлі повернення спеки.

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