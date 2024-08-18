Графіки відключень повертаються: що буде зі світлом 19 серпня

Як і попереджали енергетики, в Україні у понеділок, 19 серпня, з 17:00 до 21:00, будут застосовані графіки відключень електроенергії.

Відключення в обсязі однієї черги діятимуть з 17:00 до 21:00 19 серпня. В інші години — без обмежень, повідомили в ДТЕК.

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«Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом для всіх споживачів», — наголосив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, на відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр «Укренерго» фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом усієї доби.

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Нагадаємо, синоптики раніше попереджали про аномальну спеку, яка наступного тижня повернеться до нашої країни.

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