Національна премія «Скарб Нації» цього року відзначила видатного українця Олександра Свіщова. Його вагомий внесок у розвиток культури, зокрема підтримка проекту «Молитва за Україну», стала символом єднання українців. Ця нагорода — це визнання його самовідданої праці на благо країни.

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Відкриваючи проєкт, Олександр Свіщов зазначив, що він є потужним свідченням незламності українського духу. Митець, за його словами, навіть у найскладніші часи обирає служити своїй країні, підтримувати захисників і творити майбутнє. Цей проєкт — це потужний посил про те, що мистецтво має величезну силу і здатне об'єднати людей у боротьбі за спільні цінності.

Як зазначила Тетяна Забавська, президент премії «Скарб Нації», ця нагорода — це вдячність тим, хто, як Олександр Свіщов, захищає і відроджує українські цінності, формуючи свідоме суспільство.

Мистецтво — наша зброя

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Олександр Юрійович Свіщов підкреслив: «Мистецтво — це наша зброя в інформаційній війні. Підтримуючи культуру, ми зберігаємо нашу ідентичність і об'єднуємо націю. Ця нагорода — це визнання важливості культури в часи випробувань. Я вдячний за можливість долучитися до збереження нашої культурної спадщини».

Ця нагорода - подяка тим, хто, як Олександр Свищев, захищає і відроджує українські цінності, формуючи свідоме суспільство

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Народний художник України Володимир Козюк високо оцінив внесок Олександра Свіщова у розвиток української культури. За його словами, Свіщов, як справжній меценат, підтримує мистецтво в складні часи і сприяє об'єднанню українців. Проєкти, такі як «Молитва за Україну» та та «Україна крізь віки» завдяки його підтримці, стали символом нашої боротьби за незалежність і незабаром будуть представлені в багатьох країнах Європи.

Олександр Свіщов — справжній патріот, який не лише підтримує українське мистецтво, а й активно допомагає тим, хто цього потребує. За свою волонтерську діяльність на підтримку Збройних сил України та гуманітарну допомогу постраждалим від війни, він був нагороджений Міністерством оборони. Свіщов інвестує у відновлення інфраструктури, фінансує медичні установи та забезпечує постраждалих необхідними медикаментами та обладнанням.

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На фото у заголовку Олександр Свіщов — відомий бізнесмен, меценат і інвестор

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