Олександр Свіщов: «Головною метою функціонування „Leoland“ є всебічний розвиток дітей та молоді»

Нещодавно у Львові в спортивно-розважальному комплексі «Leoland» відкрився науково-творчий STEAM-простір для активних та творчих дітей, про це розповів львівський бізнесмен та інвестор Leoland Олександр Свіщов.

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«Наші спеціалісти будуть навчати англійській мові, відкривати захопливий світ хімії та вчити юних гостей розвивати свою креативність. Тут будуть працювати з дітками від від 2 до 13 років. Ми прагнемо зробити місце, де діти і батьки будуть мати теплі і щирі емоції від відвідин центру. Тому, ми радо чекаємо батьків із своєю малечею у „Leoland“» — зазначив президент Федерації водного поло України та інвестор Олександр Свіщов.

Олександр Юрійович Свіщов відкрив у Львові спортивно-розважальний комплекс «Leoland» задля популяризації спорту серед дорослих і дітей. Під дахом «Leoland» відбулась синергія професійного спорту та активного відпочинку. Тепер ще додався науково-творчий STEAM-простір.

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Поява нового комплексу дала можливість спортсменам і всім охочим займатися тенісом і проводити турніри цілий рік, адже в «Leoland» є закриті корти з сучасним хардовим покриттям. Крім того, У СРЦ уже відбулися національні турніри з тенісу, чемпіонати України серед дітей і дорослих, яких у Львові не було вже понад десять років.

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Олександр Свіщов приділяє особливу увагу дітям та інвестує у розвиток дитячого сорту. За вклад у спортивне життя країни видання «Обозреватель» внесло Олександра Свіщова у топ-10 бізнесменів Західної України, які активно розвивають спорт.

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Як президент Федерації водного поло України та очільник ватерпольного клубу «Динамо» Львів" Олександр Свіщов багато сил та часу приділяє розвитку водного поло. За його президентства клуб досягнув вагомих результатів. А сьогодні ВК «Динамо» Львів" достроково став чемпіоном України з водного поло серед чоловічих команд сезону 2023/2024.

Також Олександр Свіщов приділяє увагу і жіночому поло, він очолює ВК «Динамо Амазонки"-КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів), які сьогодні є лідерками Вищої ліги.

До десятки бізнесменів Західної України, які активно розвивають спорт потрапив ще один львівський бізнесмен та спортивний функціонер — Григорій Петрович Козловський.

Григорій Козловський — засновник і почесний президент ФК «Рух», який взяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу «Рух» у місті Львові у 2009 році. А в 2018 році бізнесмен створив Академію «Рух», яка має сучасну спортивну інфраструктуру, де учні навчаються за програмою, яка розроблена за принципами академій провідних європейських клубів, а юних спортсменів навчають найкращі тренери. У 2023 році Академія «Руху» стала лауреатом премії «Футбольна академія року» за версією журналу «Футбол». А юні гравці команди «Рух» U-19 двічі поспіль ставали чемпіонами України серед юніорів та виступали у Юнацькій лізі УЄФА.

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