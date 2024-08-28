41.02 / 41.54 45.68 / 46.37
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Про любов і ніжність»: відомий поет шокував сумою свого гонорару

13:58 28 серпня 2024
Сергій Жадан

Відомий український поет та музикант Сергій Жадан, який нещодавно приєднався до лав Національної гвардії, отримав рекордний гонорар за свій вірш. Про це Сергій написав на своїй сторінці у соціальній мережі, повідомив, що отримані гроші — 1 мільйон гривень — він передає на благодійність. Вірш був написаний до рекламного ролика, але в ньому, за словами Жадана «є пам’ять, любов і ніжність. Бо пам"ять, це дуже часто саме про любов і ніжність». Автор зізнався, що відразу погодився на пропозицію і попередив про свої плани щодо витрати грошей.

«А ще, коли домовлялись, відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проект, а допомагати нині є кому, — написав Сергій. — Тож із радістю передаю цю суму — 1 000 000 гривень — (найбільший, між іншим, (поки що) гонорар у своєму житті) в добрі руки на хороші справи)».

Нагадаємо, раніше співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки з Сергієм Жаданом.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Угорський парламент

Помста за штраф у 200 мільйонів євро: Угорщина погрожує відправити мігрантів до Брюсселя

Карти Таро

Левам — «Колісниця», Рибам — «Закохані», а Козерогам — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз на 28 серпня

Сира баклажанна ікра

Сира баклажанова ікра: смачно так, що не відірватись

Гаманець з грошима

Готуйте більші гаманці: вересень-2024 озолотить представників трьох знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту