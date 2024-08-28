«Про любов і ніжність»: відомий поет шокував сумою свого гонорару

Відомий український поет та музикант Сергій Жадан, який нещодавно приєднався до лав Національної гвардії, отримав рекордний гонорар за свій вірш. Про це Сергій написав на своїй сторінці у соціальній мережі, повідомив, що отримані гроші — 1 мільйон гривень — він передає на благодійність. Вірш був написаний до рекламного ролика, але в ньому, за словами Жадана «є пам’ять, любов і ніжність. Бо пам"ять, це дуже часто саме про любов і ніжність». Автор зізнався, що відразу погодився на пропозицію і попередив про свої плани щодо витрати грошей.

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«А ще, коли домовлялись, відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проект, а допомагати нині є кому, — написав Сергій. — Тож із радістю передаю цю суму — 1 000 000 гривень — (найбільший, між іншим, (поки що) гонорар у своєму житті) в добрі руки на хороші справи)».

Нагадаємо, раніше співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки з Сергієм Жаданом.

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