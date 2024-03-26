Сергій Жадан вирішив приєднатися до лав Національної гвардії

Український письменник і музикант Сергій Жадан, який мав роман зі співачкою Христиною Соловій, розповів про свої наміри приєднатися до лав захисників. Про це він розповів під час відвідин однієї з бригад на Луганщині. Жадан зазначив, що захищати країну — це обов’язок і відповідальність кожного.

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«Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів — є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє», — сказав Сергій в коментарі СТБ.

Журналістка також повідомила, Сергій разом з одним з його музикантів приєднатися до бригади «Хартія» НГУ.

«Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені — невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська», — сказала журналістка Марія Малевська.

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Нагадаємо, раніше співачка Христина Соловій розповіла про роман з письменником та назвала причину їхнього розриву.

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Жадан досить емоційно відреагував на зізнання співачки.

Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

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