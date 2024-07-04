«Завжди хотіла цьому навчитись»: що розповіла Христина Соловій про стосунки з Сергієм Жаданом після розриву

Українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно потрапила в скандал через розміщення її пісень на російських платформах, відповіла на питання щодо стосунків із письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Зараз вони не спілкуються, зізналась співачка. «Ми будемо вітатись при зустрічі. Він бажає мені бути щасливою і коханою, а я бажаю йому того самого», — каже Соловій.

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В інтерв’ю «Нашому Радіо» Соловій зізналася, що між ними був непростий розрив, але незважаючи на це, збереглися «непогані стосунки». Христина також висловила бажання навчитися дружити та підтримувати добрі стосунки з усіма колишніми партнерами.

«Це вміння, якому я завжди хотіла навчитися. Я просто сприймаю кожну людину як вчителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає», — зазначила Соловій.

Про романтичні стосунки Христини Соловій і Сергія Жадана вперше заговорили у травні 2023 року, коли їх сфотографували під час прогулянки в одному з парків Львова. Але стосунки співачки і письменника закінчилися восени минулого року з ініціативи Соловій. Сергій Жадан емоційно відреагував на те, що співачка пішла від нього. Зараз Христина обережно ставиться до розголосу про своє особисте життя. Наразі Соловій уникає розповідей про нового партнера, лише зазначає, що він військовослужбовець і старший за неї на 10 років.

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Раніше повідомляли про те, що Сергій Жадан нещодавно приєднався до лав захисників України.

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