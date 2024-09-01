Колишній футболіст збірної та «ПСЖ», який переміг рак, помер у 39 років (фото)

Колишній футболіст «Парі Сен-Жермен» та віцечемпіон Африки у складі збірної Кот-д'Івуару Сулейман Бамба пішов із життя у віці 39 років, повідомляє пресслужба турецького «Аданаспора», де він працював технічним директором. Раніше знаменитий футболіст збірної, котрий грав на ЧС-2018, помер під час матчу.

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Повідомляється, що Бамбу було госпіталізовано напередодні виїзного поєдинку проти «Маніси» (0:0) у 4-му турі чемпіонату Туреччини, який відбувся 30 серпня.

«Наш технічний директор Сулейман Бамба, який знепритомнів перед вчорашнім матчем, був доправлений до університетської лікарні Маніси „Джелал Баяр“ і, на жаль, програв там битву за життя. Приносимо співчуття нашій спільноті, особливо його сім'ї», — йдеться у заяві клубу.

Центральний захисник Сулейман Бамба, який народився у Франції в сім'ї івуарійців, провів за національну команду 44 матчі та забив 1 м'яч. За роки кар'єри, крім «ПСЖ», він виступав за «Палермо», «Трабзонспор», «Данфермлайн», «Хіберніан», «Лестер», «Лідс», «Кардіфф» та «Міддлсбро».

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Сулейман Бамба виступав за клуби з Франції, Італії, Англії, Шотландії, Уельсу та Туреччини.

На початку 2021 року у футболіста було діагностовано рідкісну форму раку, але вже у травні він повідомив про одужання. Бамба повернувся на футбольне поле, але влітку 2022-го завершив кар'єру.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер, який потрапляв у скандал з наркотиками.

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