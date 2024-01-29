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Спорт

Знаменитий футболіст збірної, який грав на ЧС-2018, помер під час матчу (відео)

10:08 29 січня 2024
Луїс Карлос Техада

Найкращий бомбардир в історії збірної Панами з футболу, учасник ЧС-2018 Луїс Карлос Техада помер під час матчу аматорських команд, повідомляє Marca. Раніше не стало чемпіона Європи та найкращого бомбардира в історії збірної Італії Джиджі Ріви.

Життя 41-річного форварда на прізвисько Матадор обірвалося від серцевого нападу. У повідомленнях йдеться, що перед грою Техада відчув біль у грудях, а під час матчу знепритомнів. Його негайно доправили до лікарні для надання медичної допомоги, проте за кілька хвилин лікарі констатували смерть.

Шлях Техади у професіональному футболі розпочався у 2001 році в клубі «Тауро», а останньою його командою стала «Потрос дель Есте». За 20 з лишком років у футболі голеадор встиг пограти у чемпіонатах Панами, Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратів, США, Перу та Мексики. У 108 матчах за збірну Панами, у складі якої він грав на чемпіонаті світу 2018 року в росії та Копа Америка-2016, форвард відзначився рекордними 43 м'ячами. Один із найкрасивіших голів Техада забив у 2005 році у ворота команди Мексики…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст і тренер Франц Беккенбауер, який пережив смерть сина.

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