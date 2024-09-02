«Як за два дні до війни»: відомий співак дав концерт у центрі Києва (відео)

Популярний співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук дав концерт прямо у середмісті столиці України. Враженнями від виступу артист поділився на своїй сторінці у соціальній мережі, зізнавшись, що не сподівався на таку велику кількість глядачів. Також Святослав виклав відео свого виступу.

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«В останній день літа, я вирішив записати коротке відео для соцмереж у центрі Києва, — написав Вакарчук. — Взяв гітару, вийшов на Пейзажну алею… І зрозумів, що не хочу записувати відео. Сів і «так просто під гітару» заспівав свої пісні для людей, які там гуляли. Для перехожих. Як тоді на скляному мосту, за два дні до війни. Як на фронті, для наших захисників. 30 хвилин промайнули за 5. Коли отямився, навколо було вже дуже багато людей.

Це не було заплановано, але це було дуже доречно. Це було потрібно моїй душі. Сподіваюся, і душам моїх слухачів теж. Нам усім потрібно десь черпати сили, щоб триматися, щоб продовжувати йти вперед. Ніщо так не додає сил, як обійми близьких людей. Учора було багато обіймів. Чудовий останній день літа…"

Шанувальники артиста подякували йому за те, що він підтримує своїх слухачів у найважчі дні.

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«Дякую вам! - написали у коментарях. — Це дійсно потрібно людям, усім нам».

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«Неймовірно! - були вражені слухачі. — Вакарчук вже легенда. Дякуємо за людяність!»

«Який ви чудовий і щирий, як і багато наших артистів. Дяка, любов і повага», — написали у відповідь.

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Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук виступив перед воїнами на фронті.

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