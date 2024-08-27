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«Знепритомнів від щастя»: Святослав Вакарчук вразив несподіваним дуетом

16:16 27 серпня 2024
Андрій Шевченко та Святослав Вакарчук

Відомий артист, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який часто їздить на фронт з концертами, вразив новим дуетом. На зустріч з бійцями бригади «Хартія» він завітав разом з легендарним футболістом Андрієм Шевченком. Ба більше, разом вони заспівали популярний хіт «Оберіг».

«Несподіваний, але дуже щирий дует, — написав Вакарчук на своїй сторінці у соціальній мережі. — Разом з Андрієм Шевченком відвідали бійців 13-ї бригади Національної Гвардії України «Хартія».

Відео, на якому Вакарчук та Шевченко співають, викликало багато коментарів та слів вдячності.

«Хто би міг подумати, що колись повністю російськомовний Шевченко буде співати з вами», — поділилися враженнями.

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«Я б знепритомнів від щастя, якби побачив це на свої власні очі, — поділилися у коментарях. — Дві українські легенди, мої кумири мого дитинства, Футбол, територія А, концерти… Ех, я юнаком ще був і то були золоті часи».

«Така мотивація для наших воїнів, для наших бійців, для наших героїв, коли вони щодня ризикують своїм життям заради нас, українців», — подякували Святославу та Андрію.

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Нагадаємо, нещодавно «Океан Ельзи» вразив новою версією легендарного хіта.

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