40.91 / 41.45 44.42 / 45.11
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Співаю під звуки арти»: Святослав Вакарчук потрапив під обстріл

12:41 29 липня 2024
Святослав Вакарчук співає у бліндажі

Відомий співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зараз знаходиться з концертами на фронті. Музикант співає під гітару для наших воїнів у різних підрозділах часто просто сидячі у бліндажах чи під деревами. Враженнями від виступів перед воїнами Святослав ділиться на своїй сторінці у соціальній мережі. Під час одного з них співак потрапив під обстріл, але продовжив співати.

«Буває, співаю під звуки арти, — написав Вакарчук та виклав відео зі звуком „прильоту“. — Деколи — наші „виходи“. А часом десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент».

Святослав побував у наших воїнів на Торецькому напрямку у 53-ій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, співав для 47-ої окремої механізованої бригади «Ма́ґура» та вперше з початку війни виступив для команди бойових вертолітників.

РЕКЛАМА

«Які ж вони круті, — написав Святослав. — А команда, що їх забезпечує — справжня сім’я!

Дякую за запрошення. Було честю виступати для вас!"

РЕКЛАМА

Шанувальники музиканта прокоментували його дописи та відео.

РЕКЛАМА

«Хлопці навіть не поворухнулися від звуку вистрілу… наші герої», — поділилися враженнями від відео.

«Ви неймовірна людина! — написали у коментарях. — Дякую за все, що ви робите, за вашу людяність та сміливість!«

«Такі концертні майданчики, то неймовірні місця, де все і всі — справжні, з щирими емоціями», — вважають дописувачі.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук назвав помилкою свій «похід» у політику.

88

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Нові знайомства та важливі рішення: особисте життя п'яти знаків зодіаку круто зміниться у серпні

пиріг

Швидкий яблучний пиріг: виходить пухким з неповторним вершковим смаком

Астрологічний годинник

Тиграм — зміни, Бикам — романтика, а Щурам та Кроликам час навести лад у домі: східний гороскоп на 29 липня — 4 серпня

торт

Торт зі смаком шоколадного морозива від Ольги Матвій: готується легко, а зберігатися може кілька днів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту