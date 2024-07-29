«Співаю під звуки арти»: Святослав Вакарчук потрапив під обстріл

Відомий співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зараз знаходиться з концертами на фронті. Музикант співає під гітару для наших воїнів у різних підрозділах часто просто сидячі у бліндажах чи під деревами. Враженнями від виступів перед воїнами Святослав ділиться на своїй сторінці у соціальній мережі. Під час одного з них співак потрапив під обстріл, але продовжив співати.

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«Буває, співаю під звуки арти, — написав Вакарчук та виклав відео зі звуком „прильоту“. — Деколи — наші „виходи“. А часом десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент».

Святослав побував у наших воїнів на Торецькому напрямку у 53-ій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, співав для 47-ої окремої механізованої бригади «Ма́ґура» та вперше з початку війни виступив для команди бойових вертолітників.

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«Які ж вони круті, — написав Святослав. — А команда, що їх забезпечує — справжня сім’я!

Дякую за запрошення. Було честю виступати для вас!"

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Шанувальники музиканта прокоментували його дописи та відео.

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«Хлопці навіть не поворухнулися від звуку вистрілу… наші герої», — поділилися враженнями від відео.

«Ви неймовірна людина! — написали у коментарях. — Дякую за все, що ви робите, за вашу людяність та сміливість!«

«Такі концертні майданчики, то неймовірні місця, де все і всі — справжні, з щирими емоціями», — вважають дописувачі.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук назвав помилкою свій «похід» у політику.

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