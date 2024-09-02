Пенсія для ФОПів: як розраховують і в чому особливості

В Україні, де з 1 вересня відбулися зміни у тарифах та нарахуванні пенсій, розмір пенсії ФОПів буде залежати від того, скільки років у особи страхового стажу і з якого доходу сплачувалися пенсійні внески та ЄСВ, пише Фокус.

ВІДЕО ДНЯ

Найчастіше у ФОП пенсія мінімальна, бо ЄСВ найчастіше підприємець платить з мінімальної заробітної плати.

«Для того, щоб людині, у тому числі ФОП, було зараховано страховий стаж за місяць, останній має сплатити мінімальний внесок ЄСВ (Єдиний соціальний внесок — обов'язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування) — 1760 грн за такий місяць. У цьому випадку пенсія також буде мінімальна — 2 361 грн», — зазначає адвокатка АО «Фомін і партнери» Юлія Степаненко.

За її словами, якщо підприємець сплачує менше за мінімальний внесок, то йому буде зараховано стаж не за весь місяць, а лише певна кількість днів пропорційно до суми.

РЕКЛАМА

«До страхового стажу зараховуються періоди, коли сплачувалися внески в розмірі не менше мінімального. Якщо сплачувалася менша сума, то в законодавстві є формула, за якою вираховується, на скільки днів місяця вистачить сплаченої суми внесків. Тому може виникнути ситуація, за якої за повний відпрацьований місяць до страхового стажу буде включено всього лише кілька днів. Якщо підприємець сплачував внески постійно, стаж у нього буде, а ось який — залежить від розміру сплачуваних внесків», — додала вона.

На розмір пенсії впливає також дохід, з якого сплачувалися внески.

РЕКЛАМА

Для підприємців порядок сплати внесків, які впливають на страховий стаж і розмір майбутньої пенсії, визначається системою оподаткування. Зокрема, платники єдиного податку можуть самостійно встановлювати розмір доходу, з якого сплачуватиметься єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Однак існують певні обмеження: цей дохід не може бути меншим за одну мінімальну заробітну плату (МЗП) і не може перевищувати 15 МЗП. При цьому сплата ЄСВ є обов'язковою.

ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують ЄСВ з чистого доходу, але і в їхньому випадку є обмеження: від однієї до 15 МЗП на місяць. Тобто, якщо чистий дохід за місяць перевищує 15 МЗП, ЄСВ сплачується тільки з суми 15 МЗП. Якщо дохід ФОП за місяць перевищує розмір мінімальної зарплати, це може призвести до збільшення розміру пенсії.

РЕКЛАМА

«Але слід також враховувати, що всі відомості про стаж і дохід, який враховуватиметься під час нарахування пенсії, за період, коли представлені звіти, можна подивитися вже зараз на сайті Пенсійного фонду у своєму електронному кабінеті, пройшовши необхідну реєстрацію», — пояснила адвокатка Анна Даніель, кандидатка юридичних наук, керуюча Адвокатського бюро «Анни Даніель».

Як писали «ФАКТИ», у Раді готують бронювання для ФОПів.

54

Читайте нас у Facebook