У Раді готують бронювання для ФОПів: які умови пропонують

У Верховній Раді зареєстровано кілька проєктів законів, що передбачають «економічне бронювання» від мобілізації.

Як пише «Обозреватель», у двох з трьох зареєстрованих законопроєктів містяться положення щодо можливості бронювання для фізичних осіб — підприємців та їхнії співробітників. Це документи за номерами 11331 та 11331−2, а законопроєкт № 11331−1 не передбачає економічного бронювання для ФОП.

ВІДЕО ДНЯ

Пропонується надавати «бронь» для ФОПів, якщо фізособа-підприємець щомісяця сплачуватиме 20 400 грн військового збору.

Читайте також: Стати ФОПом в Україні тепер можна за 10 хвилин, не виходячи із дому (відео)

РЕКЛАМА

Також необхідні:

реєстрація за шість місяців і більше до дня набрання чинності законом;

щомісячний дохід щонайменше триразового розміру збору за бронювання, тобто понад 61 200 грн на місяць.



«У нас є цілі індустрії, де ФОП є важливою складовою бізнес-процесів. Не бронювати їх, я вважаю, було б помилкою. Тому в одному лише IT ми втрачаємо мільярди, через зриви контрактів та занепокоєння іноземців щодо укладання нових саме з українцями. Тому в двох із трьох моделей ми заклали цю опцію. Втім, для них є додаткові вимоги щодо термінів реєстрації та обороту, щоб відсіяти «фейкові» ФОПи, — пояснював ідею один із авторів усіх трьох законопроєктів, голова комітету з економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха.

РЕКЛАМА

Зазначається, що наразі єдина можливість для ФОПа отримати відстрочку — виконувати оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідних для безпосереднього забезпечення обороноздатності країни. Однак такі ФОП повинні мати договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.

Нагадаємо, що раніше ситуацію із бронюванням ФОПів пояснювали в Міноборони України.

РЕКЛАМА

Фото з Вікіпедії

76

Читайте нас у Facebook