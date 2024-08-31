Пенсії, субсидії, тарифи: що зміниться для українців з 1 вересня

Незважаючи на те, що у парламенті погодили проект закону, яким, зокрема, ставку військового збору підвищать до 5 відсотків, з 1 вересня він не запрацює — документ ще не затверджений Радою.

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Як повідомляє «ТСН», також законопроектом передбачено встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати; встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС; підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% (у майбутньому, а не в 2024 році).

Тим часом у Харкові, який постійно перебуває під ударами росіян, місцева влада пролонгувала своє рішення про звільнення всіх місцевих підприємців від сплати податку на нерухомість, землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

Комунальні платежі

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Суми у платіжках у вересні не повинні змінитись. Так, тариф на електроенергію для населення збільшено з 1 червня 2024 року: з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год, він залишається незмінним до 1 травня 2025 року.

Вартість блакитного палива для клієнтів компанії «Нафтогаз України» також залишається незмінною — 7,96 грн за куб. У інших постачальників тарифи коливатимуться у межах від 7,70 до 9,90 грн за куб.

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Не змінюють і тарифи на опалення — продовжено спеціальні зобов'язання щодо постачання газу для виробників теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024/2025.

У великих містах не очікується підвищення тарифів для побутових споживачів на водопостачання, а от у невеликих населених пунктах, де місцева влада може самостійно встановлювати ціни на воду, зміни не виключені. Зокрема, з 1 вересня планується запровадження нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у Київській області. Буде перераховано тариф для КП «Гореничі», що належить Білогородській сільраді Бучанського району. Для населення тариф на водовідведення становитиме 34,16 грн. за куб. з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів — 53,45 грн. за куб.

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Ціни на пальне

З 1 вересня уряд планує збільшити акцизні податки на різні види палива — бензин, дизпаливо та автогаз:

акциз на бензин зросте з 242,6 євро до 271,7 євро за 1000 л,

акциз на дизельне паливо — з 177,6 євро до 215,7 євро,

акциз на автогаз — з 55,6 євро до 59,2 євро.

Тож на АЗС України можуть зрости ціни на пальне.

«З 1 вересня акциз на бензин зросте на 1,5 грн. На дизпаливо — менш ніж на 2 грн за літр. Високе зростання — на 5 грн — на скраплений газ. Що стосується бензину та дизелю, то не факт, що ми побачимо якісь зміни. Адже йтиметься про „буденні“ ринкові коливання, які споживач навіть не помічає», — озвучив свої оцінки директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

У той же час НБУ прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости більш як на 9% до кінця року.

Виплати ВПО

Держава продовжить підтримувати внутрішніх переселенців — виплати з 1 вересня продовжують на півроку всім, хто мав на них право. Деякі ВПО скаржилися, що місцева влада погрожувала позбавити виплат сім'ї, де діти не навчатимуться в офлайн-режимі з початку нового навчального року. Однак ці чутки спростувала віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Субсидії та соціальна допомога

Субсидії на оплату комуслуг, абонентського обслуговування, на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива виплачуватимуть як і раніше.

Ціни на залізничні квитки

В «УЗ» планують зростання тарифів на пасажирські перевезення, однак ані терміни, ані модель змін ще не визначені. Керівник пасажирського спрямування «УЗ» Олександр Перцовський казав, що модель базуватиметься на поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції, а також планується відпустити ціни на СВ та прив'язати вартість квитків до попиту.

З 1 вересня припинить роботу старий сайт «УЗ» (booking.uz.gov.ua), де можна було купувати та резервувати квитки. Його функції будуть перенесені на новий портал та в мобільний додаток «УЗ», а також вони будуть доступні через сторонні сервіси купівлі квитків. При переході на адресу старого сайту автоматично відкриватиметься нова версія.

Отримання паспортів за кордоном

З 1 вересня українці, які замовили перевипуск закордонного паспорта, матимуть змогу скористатися оновленою послугою доставки через сайт «Укрпошти». Для цього необхідно використовувати електронну марку з QR-кодом та сплатити послугу в особистому кабінеті на сайті поштового оператора.

Зміни у програмі «єОселя»

У середині серпня Кабмін збільшив ставки пільгової іпотеки «єОселя» та покращив умови для молоді. Проте відповідна ухвала набуде чинності через місяць після опублікування. Тобто у середині вересня, пише epravda.com.ua. Нові правила передбачають зниження розміру першого внеску для окремих категорій громадян, зокрема:

мінімальний перший внесок для позичальників віком до 25 років зменшується з 20% до 10% (для громадян віком від 26 років ставка залишається на рівні 20%);

військовослужбовці за контрактом, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці, які взяли кредит на 20 років, перші 10 років сплачуватимуть 3%, надалі пільгова ставка становитиме 6%;

для ветеранів війни, учасників бойових дій, ВПО та громадян, які не мають власного житла більше за нормативну площу, перші 10 років ставка буде 7%, потім — 10%.

Також змінилися вимоги щодо предмета іпотеки. Тепер їм можуть бути майнові права на будинок, що будується (тобто новобудови, оформлені за новим законодавством, автоматично підключаються до програми).

Обмеження продажу товарів з нікотином

З 1 вересня товари з нікотином для орального застосування заборонено ввозити, транспортувати, зберігати та реалізовувати на території України без наявності акцизної марки. Залишки нікотиновмісних виробів, які раніше були ввезені в Україну та не мають акцизних марок, можна продавати ще до 1 жовтня 2024 року.

До речі, з вересня очікувалося підвищення цін на автомобілі, оскільки планувалося запровадження військового збору у розмірі 15% вартості машини при першій реєстрації. Однак у середині серпня відповідний проект закону було знято з найближчого порядку денного.

Фото Pixabay

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