Били ракетами і дронами: в Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки терористів

У ніч на 3 вересня російський ворог атакував не лише Запорізьку та Дніпропетровську області: протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російський ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. — рф. та 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (райони пусків — Курська обл. — рф., мис Чауда — Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА «Shahed-131/136», шість — локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини.

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Нагадаємо, що вчора, 2 вересня, росія завдала удару по Україні ракетами різних типів — балістичними («Іскандер-М» або KN-23-ред.) та крилатими Х-10. Майже всі цілі ворога знищила протиповітряна оборона.

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