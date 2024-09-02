У Повітряних силах назвали основний напрямок ракетного удару окупантів

Основний удар ракетами різних типів — балістичними («Іскандер-М» або KN-23-ред.) та крилатими Х-101 припав на столицю України. Майже всі цілі ворога знищила протиповітряна оборона. Про це розповіла пресслужба Повітряних сил ЗСУ у коментарі «Українській правді».

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«Основний удар ракетами різних типів — балістичними („Іскандер-М“ або KN-23-ред.) і крилатими Х-101 — ворог направив по столиці. Характер цієї атаки нагадував удар по Києву 8 липня 2024 року, коли метою ворога стала дитяча лікарня „Охматдит“. Тоді противник так само застосував ракети різних типів з різних напрямків саме по столиці», — сказали у пресслужбі ПС.

Там також нагадали, що навіть збиті ракети можуть завдавати серйозної шкоди та становлять загрозу життю та здоров’ю людей, вкотре наголосивши, що під час бойової роботи ППО потрібно йти в укриття.

«Звісно, жодна ППО у світі не може показувати 100% результат, особливо при атаках „балістикою“. На жаль, внаслідок ракетного удару цієї ночі також постраждали Суми та Харків — фактично прифронтові міста. Тому нам необхідно посилюватися, нарощувати засоби протиповітряної оборони, здатні збивати ракети різних типів по всій території України», — додали представники ПС.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що в кількох районах Києва в результаті ракетної атаки росіян зафіксовано пожежі.

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