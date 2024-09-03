Окупанти обстріляли Запоріжську та Дніпропетровську області: є загиблі та поранені
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Зокрема, у ніч на вівторок, 3 вересня, було знов завдано удару по Запоріжжю.
За інформацією голови обласної ВА Івана Федорова, загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, а 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення.
Крім того, впродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.
- Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю.
- Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.
- 198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.
- 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.
- 100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.
- Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Про загиблих через російські обстріли повідомляє і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: «Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома».
В обласному центрі горіли автівки: три знищено, 12 — пошкоджено. Вибиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках, пошкоджене підприємство.
Напередодні не вщухали обстрілі Нікопольщини — ворог застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію, дрони-камікадзе. А ранком 3 вересня противник поновив удари по райцентру — пошкоджена адмінбудівля.
А в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що у ніч проти 3 вересня ППО збила над містом кілька ворожих безпілотників, але з міркувань безпеки не став розголошувати місця їхнього приземлення.
«Всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Двоє осіб отримали незначні ушкодження, за допомогою медиків не зверталися», — додав він.
Нагадаємо, що напередодні ворог масовано атакував Україну ракетами різних типів. У Києві повідомлялося про трьох постраждалих.
Фото зі сторінки Сергія Лисака242
Читайте нас у Facebook