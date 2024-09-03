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Окупанти обстріляли Запоріжську та Дніпропетровську області: є загиблі та поранені

8:31 3 вересня 2024
Пожежник

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Зокрема, у ніч на вівторок, 3 вересня, було знов завдано удару по Запоріжжю.

За інформацією голови обласної ВА Івана Федорова, загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, а 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення.

Фото зі сторінки І.Федорова

Крім того, впродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

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  • Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю.
  • Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.
  • 198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.
  • 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.
  • 100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.
  • Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про загиблих через російські обстріли повідомляє і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: «Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома».

В обласному центрі горіли автівки: три знищено, 12 — пошкоджено. Вибиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках, пошкоджене підприємство.

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Напередодні не вщухали обстрілі Нікопольщини — ворог застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію, дрони-камікадзе. А ранком 3 вересня противник поновив удари по райцентру — пошкоджена адмінбудівля.

А в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що у ніч проти 3 вересня ППО збила над містом кілька ворожих безпілотників, але з міркувань безпеки не став розголошувати місця їхнього приземлення.

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«Всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Двоє осіб отримали незначні ушкодження, за допомогою медиків не зверталися», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні ворог масовано атакував Україну ракетами різних типів. У Києві повідомлялося про трьох постраждалих.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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