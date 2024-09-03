Окупанти обстріляли Запоріжську та Дніпропетровську області: є загиблі та поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Зокрема, у ніч на вівторок, 3 вересня, було знов завдано удару по Запоріжжю.

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За інформацією голови обласної ВА Івана Федорова, загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, а 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення.

Фото зі сторінки І.Федорова

Крім того, впродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

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Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю.

Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.

198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.

3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.

100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.

Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про загиблих через російські обстріли повідомляє і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: «Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома».

В обласному центрі горіли автівки: три знищено, 12 — пошкоджено. Вибиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках, пошкоджене підприємство.

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Напередодні не вщухали обстрілі Нікопольщини — ворог застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію, дрони-камікадзе. А ранком 3 вересня противник поновив удари по райцентру — пошкоджена адмінбудівля.

А в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що у ніч проти 3 вересня ППО збила над містом кілька ворожих безпілотників, але з міркувань безпеки не став розголошувати місця їхнього приземлення.

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«Всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Двоє осіб отримали незначні ушкодження, за допомогою медиків не зверталися», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні ворог масовано атакував Україну ракетами різних типів. У Києві повідомлялося про трьох постраждалих.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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