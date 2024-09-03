Справу Шуфрича та його експомічника передали до суду: в чому їх офіційно звинувачують

Справа Народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру у держзраді, буде розглядатись у суді.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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«Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії „Опозиційна платформа — За життя“ („ОПЗЖ“) і його експомічника», — йдеться у повідомленні.

Їх звинувачують, у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України).

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Крім цього, депутатові інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачені разом з іншими довіреними депутату особами після тимчасової окупації Криму росіянами забезпечили реєстрацію нерухомості — будинку і земельної ділянки в смт. Сімеїз за законами РФ. Це майно нардеп придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

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У 2016 році для охорони майна обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням — «ФГУП „Охрана“ Росгвардії по Республіці Крим».

Надалі вони організували передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисяч російських рублів за охорону майна.

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Крім того, депутат був завербований російською фсб і виконував завдання одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки і оборони України, який у 2014 році виїхав до Москви.

Обвинувачений систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Депутат, знаючи про захоплення росіянами частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльність.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою, зазначили в генпрокуратурі.

У повідомленнях не вказано імена фігурантів, але обставини справи вказують, що йдеться про Нестора Шуфрича та В’ячеслава Черепаню.

Нагадаємо, Нестор Шуфрич — народний депутат партії «ОПЗЖ», діяльність якої остаточно заборонили в Україні у 2022-му році. Свою політичну кар’єру Шуфрич почав ще в 1990-х роках. Протягом всієї своєї депутатської діяльності займав проросійську позицію.

Шуфрич був депутатом 6-ти скликань Верховної Ради. Спершу Шуфрич був членом Соціал-демократичної партії України. З 2006 по 2007-й рік, коли уряд очолював Віктор Янукович, Шуфрич був міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Потім увійшов до Ради 6-го скликання в складі Партії Регіонів. З посади міністра його звільнили і призначили за указом тодішнього президента Януковича заступником секретаря РНБО. Нестор Шуфрич перебував у партії Регіонів аж до моменту її розпаду, а після 2014-го року став народним депутатом 8-го скликання від Опозиційного блоку. У Раду 9-го скликання увійшов як член проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і очолював парламентський комітет з питань свободи слова.

4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці, попри бойові дії на її околицях.

15 вересня 2023 під час обшуків у Шуфрича виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Тоді ж суд обрав запобіжний захід Шуфричу — тримання під вартою, терміни тримання постійно продовжували.

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