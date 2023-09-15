Обшук у Шуфрича: у нардепа знайшли заборонену символіку росії, ворожі нагороди та кітелі

Під час обшуку у народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, СБУ знайшла заборонену російську символіку та нагороди.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у спецслужбах.

Як свідчать фото, надані джерелом, у нардепа, якого підозрюють у державній зраді, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил росії.

За даними слідства, Шуфрич співпрацював з співробітником фсб рф та колишнім народним депутатом Володимиром Сивковичем. Останній з Москви керував роботою російської агентури в Україні.

Як відомо, 4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів. 16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України. 23 травня того самого року він повернувся назад.

Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

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