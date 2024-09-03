Били впродовж всієї ночі: ворог цілеспрямовано обстріляв об’єкти «Укрзалізниці»

В ніч на 3 вересня росіяни здійснили цілеспрямований масований обстріл об’єктів «Укрзалізниці». Разом з тим жодного пасажирського рейсу не було скасовано.

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Про це повідомили в компанії.

«Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

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Залізничник і його дружина отримали поранення та були доправлені до лікарні, повідомили в УЗ.

«Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух», — додали в компанії.

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Зазначимо, за інформацією Повітряних сил України, в ніч на 3 вересня росія знову атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136″, шість локаційно втрачені. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донецької області, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Крім того, вночі ворог атакував з території окупованого Криму. Росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23. З території Курської області РФ завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Вночі українська ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

У Запорізькій та Дніпропетровській областях є загиблі та поранені.

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