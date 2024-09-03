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Суспільство та люди

Помер народний артист України Григорій Шумейко

16:06 3 вересня 2024
Григорій Шумейко

Нещодавно кіноспільнота повідомляла про смерть кінорежисера Олега Фіалка, а 3 вересня не стало актора львівського театру імені Марії Заньковецької, режисера, народного артиста України Григорія Шумейка.

«На 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині актора. Сумуємо», — пишуть його колеги з Національного театру ім. Марії Заньковецької

Парастас відбудеться 3 вересня о 20:00 у Храмі священномученика Климентія Шептицького УГКЦ (вулиця Максима Кривоноса, 1). Прощання з актором — 4 вересня у фойє театру о 13:00.

Григорій Шумейко — відомий український актор. Він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, після цього освоїв режисуру. За час своєї кар'єри артист встиг знятися у понад 100 різних картинах та театральних постановах. Григорій Шумейко також був нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня та відзнакою від Мінкультури «За досягнення в розвитку культури і мистецтва».

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Нагадаємо, що цього літа пішов з життя заслужений артист України, зірка серіалів «Нюхач», «Центральна лікарня», «Повернення Мухтара-4» Ігор Щербак. Актору, який прослужив на сцені столичного Молодого театру більшу частину свого життя, було 68 років.

Фото зі сторінки театру у соцмережах

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